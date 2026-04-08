高松宮記念で９着だったママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル）に昨秋のＪＢＣスプリント（２着）以来、ダート戦に参戦する。ダービー卿ＣＴで４着だったミニトランザットはしらさぎＳ（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に出走し、サマーマイルシリーズ制覇を狙う。仁川Ｓ１着のジューンアヲニヨシ、レグルスＳ６