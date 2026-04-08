新刊『読めば親子でマインドフルネス 最高に心地よく眠れるお話47』特別インタビュー 前回の記事では、お父さんお母さんにとってのマイドフルネスの効果をお伝えしました。もちろん、子どもにとってもメリットはいっぱい！ 感情のコントロールができるようになる、集中力が上がる、創造性が高まるなどなど……。子どもの可能性を大きく広げるマインドフルネスについて、それを寝かしつけに取り入れた新刊『読めば親