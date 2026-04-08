ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「実は『運気』を下げている？ 今すぐ見直したい『意外なNG習慣』5選」について解説します。「最近、なんだか体が重い」「やる気が起きない……」。そんなとき、実は私たちが無意識に繰り返している「日常のクセ」が、心のエネルギーを少しずつ奪っていることも。スピリチュアルな視点では「気の停滞」と表現さ