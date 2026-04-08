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通貨オプションボラティリティー相場急反転で一段のドル高ヘッジ需要が低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.777.226.077.86 1MO8.556.627.267.54 3MO8.846.437.677.60 6MO9.076.518.087.79 9MO9.146.648.297.91 1YR9.186.818.448.01 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.3310.577.79