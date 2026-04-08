米沢市で起きたオレオレ詐欺事件で、80代の女性から現金700万円をだまし取ったとして、広島県に住む45歳の男が警察に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、広島県広島市佐伯区藤の木1丁目の無職、浅沼秀明容疑者（45）です。警察によりますと、浅沼容疑者は氏名不詳の人物らと共謀し、去年10月14日、米沢市内に住む80代の女性の自宅の固定電話に、孫を装って電話をかけました。浅沼容疑者らは「喫茶店で大事な書類をなくし