楽天・前田健太投手が8日、自身のSNSを更新。日本ハム・清宮幸太郎選手との【約束】に触れました。自身のインスタグラムのストーリーズに「約束を果たせました」と題して投稿。前田投手は小学生の時の清宮選手とテレビ番組で対戦したことがあり、楽天の入団会見時には「『もしプロ野球選手になったら対戦しようね』みたいな話をしたので、実際に彼がプロ野球選手になって来年から対戦する機会もあるのでその言葉が叶うと思うと少し