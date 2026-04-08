超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議では、消費減税について関係者からのヒアリングが続いています。高市首相が強いこだわりを持つ、「2年間の食料品消費税ゼロ」ですが、事業者からは、レジの改修などの負担が大きいとして慎重論が強いのが現状です。8日の実務者会議では新たに日本保守党が参加し、各党がレジのメーカーなどから意見を聞きました。これまで、小売業界や経済団体からは、レジの改修などのコストが大きく、2