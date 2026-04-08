プロ野球・巨人は8日、横川凱投手が神奈川県内の病院で「左肘関節鏡視下クリーニング術」を受けたことを発表しました。2018年ドラフト4位で入団した横川投手は昨季25試合に登板し、2勝0敗1ホールド、防御率2.59をマークしました。手術を受けた横川投手は退院後にジャイアンツ球場でリハビリを始める予定です。