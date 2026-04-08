◇プロ野球セ・リーグDeNAー中日(8日、横浜スタジアム)午後6時から行われるDeNA対中日の注目ポイントを紹介します。DeNAは先発のコックス投手が勝てば、球団外国人史上初の開幕からの2戦2勝となります。前回の1日の阪神戦では安定感あるピッチングを披露し6回、被安打5、7奪三振、1失点と好投しました。佐野恵太選手は現在12球団で唯一、開幕から10試合連続でヒットを記録中。通算1000本安打まであと5本に迫っています。中日はル