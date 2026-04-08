アイドルグループ・乃木坂46が8日、東京・日本武道館で開催された日本大学の入学式にサプライズで出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露した。【ライブ写真】日大入学式でサプライズライブ！センターを務めた林瑠奈厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが。乃木坂46のメンバーが登場した瞬間、新入生からは驚きの声と大歓声が沸き起こり、乃