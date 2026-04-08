阪神は８日、伊藤将司投手（２９）が左大腿（だいたい）部の筋損傷のため、別メニュー調整すると発表した。７日にチームドクターの診察を受けたという。伊藤将は開幕３戦目、３月２９日・巨人戦（東京ドーム）に先発するも、２回１／３を３失点で降板。同３０日に出場選手登録を抹消され、ファーム合流後に発症したという。