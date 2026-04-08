東急文化村、TSTエンタテイメント、東急の3社は、5月3日からTHEATER MILANO-Za (東急歌舞伎町タワー6階）で開幕する「歌舞伎町大歌舞伎三代猿之助四十八撰のうち『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」の上演を記念して、7日から東横線1編成の車内を本公演の広告でジャックして運行している。【写真】車内が歌舞伎一色に！東横線で運行されている“歌舞伎トレイン”「歌舞伎町大歌舞伎三代猿之助四十八撰の内