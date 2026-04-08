巨人の横川凱投手が８日、神奈川県内の病院で左肘の手術を受けた。手術名は「左肘関節鏡下クリーニング術」で、退院後にジャイアンツ球場でリハビリを始める予定。横川は２０１８年度ドラフト４位で大阪桐蔭から巨人に入団。昨季は２５試合に登板して２勝０敗、防御率２・５９だった。