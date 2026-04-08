「オリックス−ロッテ」（８日、京セラドーム大阪）新外国人のジェリーがチームメートにいじられた。オリックスの全体練習のアップ前。センターの守備位置付近で、ジェリー、椋木、高島、東松、寺西の投手５人が、小さいボールをリフティングで“リレー”。落とした人が負けとなるゲームで、ジェリーばかりがミスを繰り返した。新外国人右腕が２１３センチの長身かがめて頭を抱えると、椋木は両手を挙げてガッツポーズし、