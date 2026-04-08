東海大陸上部の新体制発表が8日に神奈川県平塚市で行われ、男子400メートル日本歴代2位の44秒77を持つ佐藤拳太郎（31＝富士通）が新たに短距離ブロックコーチに就任した。競技を継続しながら、体育学部競技スポーツ学科特任助教と指導者を担う。さらには早大大学院の研究員として博士学位の取得中を目指し「4足のわらじじゃないですけど、いろいろやらせていただけている。その環境に身をおけている私は大変幸せ者」と語った。