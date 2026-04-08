党会合であいさつする中道改革連合の重徳国対委員長（奥右から3人目）＝8日午後、国会野党幹部は8日、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格高騰に対応するため、2026年度補正予算案の編成が必要だと相次いで主張した。高市早苗首相は予備費の活用で対応可能としているが、与党内にも先行きの不透明感を踏まえれば編成するのが望ましいとの意見が出ている。後半国会の論点になりそうだ。中道改革連合の重徳和彦国対委員長は党