記者会見する過労死した女性の夫＝8日午後、厚労省家政婦兼介護ヘルパーとして派遣され、約1週間の泊まり込み勤務直後に急死し、過労死認定された女性＝当時（68）＝の遺族側が8日、東京都内で記者会見を開き、派遣元だった会社側と和解が成立したと明らかにした。女性を巡っては、労働基準監督署が労災不認定としたが、2024年9月の高裁判決で一転、労災が認められた。遺族側によると、女性の派遣元会社を吸収合併した「ファイ