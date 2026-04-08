元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が、５年３カ月ぶりとなるシングルＣＤを６月１７日にリリースすることが８日、分かった。フジテレビ系ドラマ「元カレの猫を、預かりまして。」の主演を務めた柏木がドラマ主題歌である「シアワセ記念日」を配信リリースしていたが、今回、新たなカップリング曲を収録し、６月１７日にシングルＣＤとしてリリースする。柏木ソロ名義としてのＣＤ作品リリースは２０２１年３月３日にリリースさ