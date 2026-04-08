お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との旅先ショットを披露した。近藤は「佐渡島旅。絵梨ちゃんと」と書き出し、女優の村川絵梨との写真をアップ。「自然に触れて、食べて飲んで最高。朱鷺も見られて、朱鷺が『はぉ』って鳴くことも知った」と満喫し、「旅って本当に良き。絵梨ちゃん、ありがとう！」とつづった。村川も自身のインスタグラムで「たらい舟乗ったり、