タレント若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。ゲストの振付師YUMEKI（26）に「壁にぶち当たった時」の考え方を聞き、自身の過去を明かし笑わせた。YUMEKIは「自分から（壁に）ぶつかっていくタイプ」と明かし、「結果だとか、壁を壊せるか？ではない。僕はチャンスだと思うんですね。壁の数があればあるほど自分を強くさせるというか。そこには神様に