タレント出川哲朗（62）が7日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。同局で放送される「プロ野球順位予想2026」に出演する各球団のファン代表について語った。同番組の放送時間に他局に出演している“裏かぶり”問題の影響も大きく、出川は「今回大変だったのは中日」と明かした。出川は「中日は（スピードワゴン）井戸田くんがスケジュールでどうしてもダメで」と語っ