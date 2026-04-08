8日午前、羽後町足田の国道398号で乗用車と大型貨物車が衝突し、乗用車の男性が大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと8日午前9時20分ごろ、羽後町足田字大谷地の国道398号が交わる十字路交差点で、羽後町足田字土館方面から羽後町足田七窪方面に走っていた普通乗用車が、羽後町新町方面から羽後町西馬音内方面に進んでいた大型貨物車と衝突しました。この事故で乗用車を運転していた羽後町の73歳の男性が腰の骨を折るな