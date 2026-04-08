今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５７円台へのドル安・円高はあるかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円５０～１５８円８０銭。 トランプ米大統領は7日夕（日本時間８日朝）に、イランへの大規模攻撃を２週間停止することに同意するとＳＮＳに投稿した。これを受け、原油先物価格は急落し、為替相場では大幅なドル安・円高が進んだ。「有事のドル買い」の巻き戻しが強まり、この日