瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。8日夜も晴れの天気が続くでしょう。 9日も昼前にかけてはおおむね晴れますが、昼過ぎからは曇りになり、夜は広く雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で6度、津山で4度、高松で8度でしょう。8日朝よりも3度ほど気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で19度、津山と高松で20度の予想です。8日よりも2度前後気温が高くなります。一日の気温差が大きくなるため、服装選び