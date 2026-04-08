[4.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第1節](カンセキ)※18:30開始主審:菊池俊吾<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 5 柳育崇DF 24 田端琉聖DF 25 岩崎博MF 7 川名連介MF 15 堤陽輝MF 17 杉森考起MF 27 永井大士MF 39 屋宜和真MF 40 食野壮磨FW 9 近藤慶一控えGK 71 猪越優惟DF 6 阿部海斗DF 37 木邨優人MF 4 佐藤祥MF 13 大曽根広汰MF 47 吉野陽翔FW 29 矢野貴章FW 77 西野太陽FW 80 オタボー・ケネス監督米山篤志[ヴ