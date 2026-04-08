[故障者情報]いわきFCは8日、MF柴田壮介が右膝前十字靱帯損傷および右膝外側半月板損傷と診断され、7日に手術を受けたと発表した。全治については、6か月程度を要する見込みとしている。柴田は5日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第9節・松本山雅FC戦で負傷。今季はここまでリーグ戦8試合に出場し、2ゴールを記録していた。