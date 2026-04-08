東京書房は、4月16〜19日の期間に東京古書会館（東京都千代田区）の3階で開催される「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」内の同社ブースにおいて、「川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグ」を200枚限定で販売する。カラーは、ナチュラル、ブラック、ネイビー、ライトグレー、イエロー、ライトピンク、ホットピンク、レッド、ライトブルー、ターコイズ、ロイヤルブルー、ライム、マスタードの