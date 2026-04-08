■同ポスターは東京駅に掲出 二宮和也が「野村の仲介プラス」のアンバサダーに就任し、ビジュアルが公開された。 公開されたのは、二宮の幼少期時代のカラー写真と、現在の大人になった姿でのモノクロ写真が2つ並んだビジュアル。 【写真】二宮和也の幼少期ショットなど①～② 幼少期の写真は半袖・短パンにボールを両手で持った子どもらしい1枚となっている。 ファンからは「