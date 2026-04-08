4月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は129銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は160円安と売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率