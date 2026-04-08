大阪府和泉市の集合住宅で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 【写真を見る】女性2人が血を流し死亡親族が発見「リビングの床に2人が…一目見てわかるくらい出血」警察が身元確認急ぐ大阪・和泉市の鶴山台団地【中継】 警察によりますと、4月8日午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅1階の一室で「血を流して倒れている人がいる」とこの部屋を訪ねた親族の男性から警察に通報