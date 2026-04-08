京都府南丹市の小学6年・安達結希さん（11）の行方がわからなくなって半月あまり。安達さんが通う南丹市立園部小学校では8日、始業式が行われました。 【写真を見る】【京都・小6男児行方不明】新たな手がかりはどこに…きょうは市内全域を約30人態勢で捜索児童の通う小学校では始業式保護者「家庭内でも安心感を与えられるよう生活している」 警察や地域のボランティア、市教委などが見守り活動を行うなかで、児童たち