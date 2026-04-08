行方不明となっている小学6年の男子児童について、警察は南丹市内全域で捜索を続けています。 行方不明の児童が通う京都府の南丹市立園部小学校では、8日始業式が行われました。通学路には警察官やボランティアらが立ち、登校する児童を見守りました。 （防犯ボランティア）「全く初めてのこと。びっくりしましたね。ふだんこういうことが起こらないところなんで。きょうからスタートするので元気に笑顔で登校してほ