高市首相は先ほど、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行いました。総理官邸によりますと、電話会談は午後4時からおよそ25分間行われました。高市首相は7日、首脳会談をめぐり、「私自身も前に出てあらゆる外交努力を行う決意だ」と述べていました。会談ではアメリカとイランが2週間の停戦で合意したことをうけ、事態の沈静化に向けた意見交換や、ホルムズ海峡の航行の安全の確保、さらに日本関係船舶の海峡通過などをめぐ