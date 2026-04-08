国土交通省は8日の有識者会議で、廃食用油などが原料の航空機用再生燃料（SAF）の普及に向け、空港が航空運賃に上乗せするなどして航空会社経由で利用者から一部費用を徴収する制度を検討する方針を明らかにした。対象となる空港や料金水準など論点を整理し、夏をめどに徴収の仕組みの骨格をまとめる。2030年ごろの開始を目指す。SAFはジェット燃料に比べ、二酸化炭素（CO2）の排出量を最大8割減らせるが、価格が高く、コスト