タレント小原ブラス（33）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、配偶者へのGPS装着の是非について語った。番組では、元「モーニング娘。」紺野あさ美さんが、5日配信のABEMA「秘密のママ園2」で、夫の日本ハム杉浦稔大投手の携帯電話に「GPSを付けている」と告白したとの記事を紹介。一方で、元AKB48板野友美は以前の出演番組で、「LINEのテレビ電話をほぼずっとつないでいる」