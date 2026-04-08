2025年度に掲載した記事の中で、特に反響が大きかった、2025年10月3日に配信した特集「法廷ファイル」の記事を再構成して掲載します。「買主はもう決まっています。あとは手続きだけ」──。男にそう告げられ、言われるがまま次々とお金を振り込んだ。だが、実際には買主などいなかった。契約書や名刺、丁寧なメールのやりとり…巧妙な偽装で、被害者は4人、被害総額は2500万円以上にのぼった。東京23区の中古マンション平均価格が