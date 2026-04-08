◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手とのメジャー初対戦でツーベースヒットを放ったブルージェイズの岡本和真選手が試合を振り返りました。岡本選手は山本投手との対戦について、「日本でもそこまで対戦は少なかったですし、テレビでも見ていたので、今日はすごく楽しみにして打席に立ちました」とコメント。実際に打席では「しっかりと打つべきところは打てたかなと思