東京・新宿区の携帯電話の買い取り販売店で、店長が2人組の男に縛られ、現金やスマホが奪われた事件で、実行役の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、布施大輝容疑者、山村雄介容疑者、及川魁士容疑者の3人は先月、新宿区の携帯電話買い取り販売店に侵入し、男性店長を粘着テープなどで縛って暴行を加え、現金およそ70万円やスマホなど87点を奪った疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、被害額はおよそ1700万円相