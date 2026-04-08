福島県郡山市の住宅街に７日出没し、周辺にとどまっていたクマ（体長約１・５メートル）について、同市は８日午後、緊急銃猟で駆除した。けが人はいなかった。クマは７日午前、同市桑野の住宅街や近くの公園に出没。公園北側を流れる逢瀬川の茂みに入り込んだ後、夜まで動かなくなり、市や県警が警戒を続けていた。８日朝には、同じ個体とみられるクマが市北部に移動しているのが確認された。午前９時半頃からは、７日に出没