◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人 (8日、マツダスタジアム)巨人のスタメンが発表されました。カード初戦を落とした前日から、野手は3人を入れ替え。この日1軍昇格を果たした平山功太選手が「1番・ライト」でプロ初スタメンです。岸田行倫選手が「5番・キャッチャー」に、松本剛選手が「7番・センター」に入っています。広島の先発は左腕の森翔平投手です。巨人先発は田中将大投手。今季初登板となった前回1日の中日戦は、6回途中2