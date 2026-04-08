◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)昨シーズン、ワールドシリーズに進出したブルージェイズはこの日もやぶれ連敗は「6」に伸び、シュナイダー監督が試合後コメントを残しました。試合は2点ビハインドの5回、先発・ガウスマン投手にボークが宣告された場面でシュナイダー監督が激しく抗議。判定に納得がいかずベンチを飛び出しましたが、抗議は受け入れられず今季初の退場処分となりました。そ