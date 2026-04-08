ザジー・ビーツ主演の脱出型ホラーアクション映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』より、パトリシア・アークエットの58歳の誕生日を記念し、悪魔崇拝者が集う“バージル”の住人とメイドを捉えた場面写真が公開された。【写真】悪魔崇拝者の巣窟“バージル”を収めた場面写真などが公開本作は、鮮烈な視覚表現とダークユーモアを融合させた演出で注目されるロシア出身のキリル・ソコロフ監督が、『デッドプール2』や『ブレット・