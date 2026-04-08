水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜25時）の第1話が、TVerで再生数100万回を突破した。【写真】『サレタ側の復讐』第2話より場面写真本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描く、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。原作は、作画・きら、原作・雙葉