坪井智也VSペドロ・ゲバラボクシングのWBC世界スーパーフライ級1位の坪井智也（帝拳）が8日、都内のホテルで会見を行った。11日に東京・両国国技館で同級6位の元WBC世界ライトフライ級王者ペドロ・ゲバラ（メキシコ）と対戦する。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。坪井は「圧倒的に支配したい」と、デビュー4連勝を誓った。戦績は30歳の坪井が3勝（2KO）、36歳のゲバラが43勝（22KO）5敗2分。坪井はアマチュア時代の20