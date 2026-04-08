高見亨介VSアンヘル・アヤラボクシングの前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）が8日、都内で会見を行った。11日に東京・両国国技館で元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）とノンタイトルのフライ級10回戦を行う。高見は「倒して終わる」とKO宣言。対して、アヤラは茶目っ気溢れる行動で会場を笑いに包んだ。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は23歳の高見が10勝（8KO）1敗、25歳のアヤラが1