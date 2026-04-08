日本ハムの加藤貴之投手が、先発する９日の楽天戦（楽天モバイル）へ向け、キャッチボールやダッシュなどで最終調整した。今季初登板だった２日のロッテ戦（エスコン）では、６回４安打無失点の好投で今季初白星。「真っすぐがすごいよかったと思いますし、そこは継続できているので、また頑張りたいと思います」と語った。楽天打線については「みんな調子いいと思いますし、昨日（７日）見ても足も使って、ピッチャーとして