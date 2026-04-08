◆パ・リーグソフトバンク―西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクがスタメンを発表した。台湾出身の徐若熙（シュー・ルオシー）投手は、来日２登板目を迎える。１日の楽天戦（楽天モバイル）では、６回３安打無失点の好投で初登板勝利。本拠地初登板となるこの試合で、２戦２勝を狙う。打線では川瀬晃内野手が「７番・遊撃」で、柳町達外野手は「１番・右翼」でそれぞれ先発出場する。以下、ソフトバンクのス