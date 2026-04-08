ラドンナは、「Toffy（トフィー）」から、ハンディタイプのコードレスかき氷器「Toffy コードレスふわふわかき氷器」を2026年4月15日に発売します。カラーはペールアクアとミルキーホワイトの2色。実売価格は6930円（税込）。 「Toffy コードレスふわふわかき氷器」 記事のポイント 手に持って使えるコードレス式の電動かき氷器。最速12秒でカップ1個分のかき氷を作れるパワフル仕様で、かき氷のほかにも冷製パスタやサ