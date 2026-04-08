◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を目指して９日の広島戦（マツダ）に先発する。登板前日は敵地でキャッチボール、ダッシュ、遠投、走塁練習などで最終調整。「久しぶりなので早めにマウンドに慣れて勝てるピッチングをしたいなと思います」と意気込んだ。デビュー戦となった２日の中日戦（バンテリンドーム）は７回２失点５奪三振の力投も、打線の援護な