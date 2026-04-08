◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が「３番・一塁」で３試合ぶりにスタメン出場する。筒香は４日の巨人戦（東京Ｄ）で左膝に死球を受けて途中交代。出場選手登録は抹消されなかったものの、５日の同カードと７日の中日戦（横浜）は、いずれも試合前の練習には参加せず、ベンチ入りメンバーから外れていた。